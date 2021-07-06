Рабочие из Петербурга хотели украсть 30 кг окуня

В Северной столице транспортные полицейские сумели по горячим следам раскрыть хищение 30 килограмм рыбы.

Управление на транспорте Министерства внутренних дел РФ по Северо-Западному Федеральному округу сообщает, что транспортная полиция провела оперативно-розыскные мероприятия, в результате чего в хищении рыбы стали подозревать двух местных жителей 33-х и 60-ти лет.

Правоохранители выяснили, что работник подрядной организации и водитель грузовика сговорились и решили украсть в порту окуня.

План был довольно прост. Рабочий, разгружая рыбу, прячет ее в раздевалку. Затем водитель грузового автомобиля подъезжает к раздевалке и вместе с докером они грузяь похищенное имущество.

Однако злоумышленники не смогли достичь своей цели. Их задержали на выезде из порта.

Отмечается, что изъятая рыба, которой было 30 килограмм помещена на хранение.

В данный момент следователем Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте в отношении данных граждан возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу» по предварительному сговору.

Известно, что подозреваемые могут получить до пяти лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что за семь месяцев петербуржец вынес из механосборочного цеха под одеждой имущества на 1 млн 348 тысяч рублей.