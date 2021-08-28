Вратарь умер во время матча в Калининграде

Футболист умер прямо во время матча. Фото: Pixabay

Футболист умер прямо во время матча. Фото: Pixabay

Вратарь команды «Красная Звезда» города Советска Александр Шишмарев умер прямо во время матча на стадионе «Балтика» в Калининграде.

По информации Калининградской областной Федерации футбола, голкипер неудачно столкнулся с футболистом и потерял сознание.

На место инцидента прибыла скорая, врачи в течение часа пытались спасти жизнь Александра, но безуспешно. Причины смерти футболиста не уточняются.

«Помощь, оперативно и в полном объеме оказанная врачами «Балтики», не помогла. Все футбольное сообщество региона соболезнует родным и близким Александра», — говорится в сообщении федерации.

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