Вратарь умер во время матча в Калининграде

Вратарь умер во время матча в Калининграде
Футболист умер прямо во время матча. Фото: Pixabay

Вратарь команды «Красная Звезда» города Советска Александр Шишмарев умер прямо во время матча на стадионе «Балтика» в Калининграде.

По информации Калининградской областной Федерации футбола, голкипер неудачно столкнулся с футболистом и потерял сознание.

На место инцидента прибыла скорая, врачи в течение часа пытались спасти жизнь Александра, но безуспешно. Причины смерти футболиста не уточняются.

«Помощь, оперативно и в полном объеме оказанная врачами «Балтики», не помогла. Все футбольное сообщество региона соболезнует родным и близким Александра», — говорится в сообщении федерации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий команды «Южного Урала» из Орска скоропостижно скончался в реанимации. Павел Крутий почувствовал себя плохо в пятницу, 10 июля, находясь на тренировке своей хоккейной команды.

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