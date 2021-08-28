Стала известна предварительная причина смерти вратаря Шишмарева

Стала известна предварительная причина смерти вратаря Шишмарева
Александр Шишмарев. ФК «Красная Звезда»

Президент Калининградской областной Федерации футбола Александр Гвардис назвал предварительную причину смерти голкипера клуба «Красная Звезда» Александра Шишмарева.

«Предварительно со слов врача, который оказывал помощь: у него запал язык и он задохнулся», — цитирует его ТАСС.

Вратарь команды «Красная Звезда» города Советска Александр Шишмарев умер прямо во время матча на стадионе «Балтика» в Калининграде.

По информации Калининградской областной Федерации футбола, голкипер неудачно столкнулся с футболистом и потерял сознание.

На место инцидента прибыла скорая, врачи в течение часа пытались спасти жизнь Александра, но безуспешно. Причины смерти футболиста не уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий команды «Южного Урала» из Орска скоропостижно скончался в реанимации. Павел Крутий почувствовал себя плохо в пятницу, 10 июля, находясь на тренировке своей хоккейной команды.

Александр Гвардис Александр Шишмарев вратарь


 

Новости партнеров
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
Пассажир «Сапсана» скончался на пути из Петербурга в Москву
Пассажир «Сапсана» скончался на пути из Петербурга в Москву
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
"ВАЗ" с тремя подростками разбился у Шугозера, возбуждено уголовное дело
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В массовом ДТП в Подмосковье погиб один человек
Стала известна предварительная причина смерти вратаря Шишмарева
Пешеход погиб под колесами мотоцикла на Выборгском шоссе
Пелагея прокомментировала свое возвращения на «Голос»
Вратарь умер во время матча в Калининграде
Мотоциклист попал под колеса автомобиля в центре Петербурга
Карпин: «Не хватает шуток Дзюбы? Теперь я буду клоуном»
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Романа Громадского