Стала известна предварительная причина смерти вратаря Шишмарева

Президент Калининградской областной Федерации футбола Александр Гвардис назвал предварительную причину смерти голкипера клуба «Красная Звезда» Александра Шишмарева.
«Предварительно со слов врача, который оказывал помощь: у него запал язык и он задохнулся», — цитирует его ТАСС.
Вратарь команды «Красная Звезда» города Советска Александр Шишмарев умер прямо во время матча на стадионе «Балтика» в Калининграде.
По информации Калининградской областной Федерации футбола, голкипер неудачно столкнулся с футболистом и потерял сознание.
На место инцидента прибыла скорая, врачи в течение часа пытались спасти жизнь Александра, но безуспешно. Причины смерти футболиста не уточняются.
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