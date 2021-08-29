Стали известны подробности смертельного обгона под Гатчиной

В Гатчинском районе произошло лобовое ДТП, в результате которого погибла женщина водитель и пострадал малолетний ребенок.

Авария случилась в субботу, 28 августа, на автодороге А120 «Южное полукольцо». 35-летняя автоледи за рулем Hyundai Solaris во время обгона не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Mercedes.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в результате столкновения на месте скончалась женщина-водитель. Ее пассажиры – 34-летний мужчина и 3-летний ребенок — госпитализированы в тяжелом состоянии.

Водитель второй иномарки получил травмы средней степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что федеральную дорогу А-120 перекрывали из-за смертельной аварии.