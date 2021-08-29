Беглов предложил запустить фотопроект о долгожителях Петербурга

Беглов предложил запустить фотопроект о долгожителях Петербурга
Губернатор предлагает запустить фотопроект о жизни долгожителей. Фото: пресс-служба Смольного

Петербургский губернатор Александр Беглов напомнил, что долгожителям теперь положена выплата к юбилеям. Он также предложил запустить фотопроект о самых пожилых жителях Северной столицы.

Градоначальник подписал соответствующие изменения в Социальный кодекс Петербурга, они вступят в силу с 1 января следующего года. На 90-летие петербуржцам выплатят 15 тысяч рублей, 95-летие — 20 тысяч, 100-летие и далее каждый год — 25 тысяч. Об этом Беглов сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Как отметил глава города, с 2019 года число петербуржцев, которым 90 лет и больше, увеличилось на 9%, а тех, кому больше 100 лет — на 20%.

Губернатор предлагает запустить фотопроект о жизни долгожителей, взяв за основу фотопроект британского фотографа Суджаты Сетиа о пожилых людях.

«Хорошо бы реализовать такой проект в Петербурге, что думаете?», — написал Беглов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что долгожители Петербурга получат выплаты к юбилеям.

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