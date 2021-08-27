Долгожители Петербурга получат выплаты к юбилеям

С начала следующего года долгожители Петербурга смогут получить единовременную выплату к юбилею.

Пенсионеры, которым исполнилось 90 получат 15 тысяч рублей, 95 лет — 20 тысяч рублей, 100 лет и далее каждый год — 25 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор Северной столицы отметил, что петербуржцы-долгожители принадлежат к тому поколению, которое вынесло на своих плечах тяготы военного времени, восстанавливало страну после Великой Отечественной войны.

В последние годы в Северной столице отмечается стабильная тенденция увеличения числа пенсионеров, в том числе и долгожителей. Самым великовозрастным долгожителям Петербурга 107 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около 30,7 млн российских пенсионеров, которым деньги приходят на банковскую карту, в конце следующей недели получат разовую выплату в 10 тысяч рублей.