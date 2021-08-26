Выплату в 10 тысяч в начале сентября получат более 30 млн пенсионеров

Выплату в конце следующей недели получат те россияне, у которых есть банковская карта, куда им поступает пенсия. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Выплату в конце следующей недели получат те россияне, у которых есть банковская карта, куда им поступает пенсия. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Около 30,7 млн российских пенсионеров, которым деньги приходят на банковскую карту, в конце следующей недели получат разовую выплату в 10 тысяч рублей.

Об этом сегодня сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Выплату в конце следующей недели получат те россияне, у которых есть банковская карта, куда им поступает пенсия. Таким образом деньги получат 30 млн 700 тысяч пенсионеров.

По словам министра, те 12,7 млн пенсионеров, которые получают положенные деньги с помощью доставки на дом, получает единовременную выплату вместе со своей пенсией. Это произойдет после 3 сентября.

Согласно указу президента, единовременная выплата положена всем гражданам, которые являются пенсионерами к 31 августа этого года. Подавать заявление для получения выплаты не требуется. Она будет начислена одновременно с пенсией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 2 млн пенсионеров Петербурга и Ленобласти получат по 10 тысяч рублей.