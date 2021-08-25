Более 2 млн пенсионеров Петербурга и Ленобласти получат по 10 тысяч рублей

Более 2 млн пенсионеров Петербурга и Ленобласти получат по 10 тысяч рублей
Выплата будет начислена одновременно с пенсией в следующем месяце. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

ПФР в сентябре начислит всем пенсионерам Петербурга и Ленобласти единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Как сообщает региональное отделение пенсионного фонда, в Петербурге и Ленобласти выплату в 10 тысяч рублей получат 2 058 062 пенсионера.

На сегодняшний день прожиточный минимум для пенсионеров в городе составляет 10 260 рублей, а в области — 0 378 рублей. При этом средний размер пенсии в Северной столице составляет 17 296 рублей, а в соседнем регионе — 16 239 рублей.

Согласно указу президента, единовременная выплата положена всем гражданам, которые являются пенсионерами к 31 августа этого года. Подавать заявление для получения выплаты не требуется. Она будет начислена одновременно с пенсией в следующем месяце.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тыс. рублей.

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