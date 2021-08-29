Месси дебютировал в составе «ПСЖ»

Футболист вышел на поле на 66-й минуте гостевой встречи.

Нападающий Лионель Месси сегодня, 29 августа, дебютировал в составе «ПСЖ». Футболист вышел на поле на 66-й минуте.

Месси принял участие в матче против «Реймса», который прошел в рамках 4-го тура чемпионата Франции. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «ПСЖ».

Напоминаем, что футболист недавно объявил об уходе из «Барселоны», после чего он подписал двухлетний контракт с французским клубом. Он перешел в новую команду 10 августа, но с тех пор ни разу не принимал участие в официальных матчах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Барселона» одержала первую победу после ухода Лионеля Месси. Матч прошел в столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу» и завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев.