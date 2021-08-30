В Петербурге стартовала сезонная вакцинация от гриппа

В Петербурге стартовала сезонная вакцинация от гриппа
Вакцинация будет проводиться бесплатно. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Петербурге начинается еще одна прививочная кампания. Теперь горожанам предлагается бесплатно пройти вакцинацию от гриппа.

С сегодняшнего дня, 30 августа, петербуржцы смогут сделать прививку не только в стационарных медицинских учреждениях. Так, в полдень у станции метро «Просвещения» начнет работу передвижной пункт. Аналогичные будут работать у станций «Озерки», «Удельная» и «Парнас».

Время работы пунктов — с 8:00 до 20:00. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге планируют привить от гриппа не менее 60% горожан. Особое внимание медики будут уделять вакцинации детей, беременных, пенсионеров, медицинских и соцработников и учителей, а также страдающих хроническими заболеваниями.

вакцинация от гриппа новости СПб прививочная кампания


 

Новости партнеров
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МИД сообщил, что в тюрьмах за рубежом сидят более 9 тысяч россиян
Ураган «Ида» изменил направление течения реки Миссисипи
На Колпинском шоссе со стрельбой задержали гонщика на каршеринге
Водитель «Ягуара» собрал массовое ДТП на Типанова
Мигранта, зарезавшего возлюбленную в кондитерской, задержали в Москве
Предполагаемый убийца продавщицы кондитерской в Петербурге признал вину
Петербуржец погасил 1 млн рублей штрафов ГИБДД ради отпуска
В Петербурге стартовала сезонная вакцинация от гриппа