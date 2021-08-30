В Петербурге стартовала сезонная вакцинация от гриппа

В Петербурге начинается еще одна прививочная кампания. Теперь горожанам предлагается бесплатно пройти вакцинацию от гриппа.

С сегодняшнего дня, 30 августа, петербуржцы смогут сделать прививку не только в стационарных медицинских учреждениях. Так, в полдень у станции метро «Просвещения» начнет работу передвижной пункт. Аналогичные будут работать у станций «Озерки», «Удельная» и «Парнас».

Время работы пунктов — с 8:00 до 20:00. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге планируют привить от гриппа не менее 60% горожан. Особое внимание медики будут уделять вакцинации детей, беременных, пенсионеров, медицинских и соцработников и учителей, а также страдающих хроническими заболеваниями.