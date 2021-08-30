Стали известны новые подробности об iPhone 13

Некоторые изменения будут впервые представлены в iPhone.

В сети и прессе продолжают обсуждать новое поколение смартфонов от Apple, презентация которого состоится 14 сентября. Сейчас стали известные новые подробности об iPhone 13, которыми делится MacRumors со ссылкой на инсайдеров.

Известно, что некоторые изменения будут представлены впервые. Так, камера смартфона получит необычную функцию – «звездное небо». Благодаря ей можно будет делать качественные снимки ночного неба. Что касается беспроводной зарядки, то магниты будут лучше фиксировать смартфон. Также уточняется, что смартфон выйдет в двух новых цветах – матовый черный и бронзовый. Рамку же покроют напылением, за счет чего на ней не будут оставаться отпечатки пальцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Apple сможет искать в айфонах материалы с признаками преступлений против детей. Телефоны начнут сканировать при помощи специальной программы.