Как получить выплату на школьника, если не успели к 1 сентября

В России успели потратить 202 миллиарда рублей. Средства пошли на единовременные выплаты для школьников. Предполагается, что эти деньги родители детей потратят на подготовку к новому учебному году. Тем, кто не успел подать заявление, бить тревогу не стоит. Время еще есть.

В понедельник, 30 августа, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что выплаты получили 99% граждан, которым они полагались. На это израсходовали 202 миллиарда рублей. Деньги перевели 20,3 миллиона детей. Всего выплаты должны получить 20,4 миллиона детей.

Напомним, что 10 тысяч рублей могут получить семьи с детьми, которым шесть лет исполнится не позже 1 сентября этого года. Выплата также полагается гражданам с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они оканчивают школу позже в связи с особенностями здоровья.

Время получить выплату еще есть. Заявления будут принимать до 1 ноября этого года.

Что для этого необходимо? Проще всего подать документы можно онлайн через портал «Госуслуги». На главной странице портала размещена вкладка «К началу учебного года». Подготовьте паспорт и СНИЛС – их данные будет необходимо указать. Вас также попросят предоставить информацию о детях, для которых получается выплата, и реквизиты, по которым перечислят средства.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Минтруд скорректирует правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет. После принятия изменений при начислении выплаты не будет учитываться покупка автомобиля семьей.