Где вырос незаконный сын испанского короля

Незаконный наследник, богатые игрушки у бедного крестьянского мальчика, таинственные звонки и ДНК-тесты. Кажется, это бывает только в книгах и шпионских фильмах, но в испанском городе Ла-Бисбаль живет человек, который оказался в самом центре круговорота таких интриг.

Когда Альберту Сола была 43 года, он жил со своей семьей в Мексике. Испанец по происхождению, он рос в крестьянской семье и не знал ничего о настоящих родителях. Его всегда живо интересовала эта тема, и в молодости он пытался разыскать документы в центре материнства своего родного города — Барселоны. Но сотрудник центра ограничился тем, что деликатно сообщил Альберту, что его случай — самый сложный в их практике.

Разочаровавшись в поисках, Альберт уехал в Мексику, женился, обзавелся детьми и не вспоминал об этой истории до 1999 года, когда ему, сорокатрехлетнему испанцу, позвонил незнакомец. Он попросил Альберта приехать в Мадрид, уточнив, что он был знаком с его настоящей матерью, и может устроить ему встречу.

Еще в молодости начав поиски матери, Альберт Сола смог выяснить, что она, кажется, происходила из знатного испанского рода. Ее звали Анна Мария Бах Рамон. Но 1956 году, когда родился Сола, в консервативной Испании вызывал бы скандал ребенок без отца. Поэтому мальчика двух недель отроду забрали у матери. А вот дальше начинается путаница: самой Анне Марии якобы сообщили, что ребенка отвезли в Швейцарию, так как ему требовалась медицинская помощь, а потом показали мертвого младенца и оповестили юную мать о смерти первенца. Именно в это время Альберт Сола оказался в семье бедных крестьян на Ибице. Правда, вместе с мальчиком в семью бедняков пришла и удача — каждые три месяца им присылали крупную сумму денег на содержание. Мальчик ни в чем не нуждался, играл дорогими игрушками, вкусно и сытно ел и рос здоровым и крепким.

Когда ему было пять, произошла еще одна перемена. Из обычной деревни его вдруг перевезли в прекрасный загородный дворец. Теперь он играл в ухоженном саду за высокой стеной, к нему приходили учителя по нескольким предметам, а иногда приезжала красивая незнакомка с дорогими подарками.

И наконец когда мальчику исполнилось восемь, его неожиданно усыновил фермер из округа Жирона, из города Ла-Бисбаль.

Обычная жизнь, небогатая семья, сельская школа… и очень богатые подарки на каждый день рождения. Шикарный мотоцикл, потом автомобиль. У бедного фермера дела шли не так уж хорошо, чтобы так обеспечивать мальчика.

Поэтому когда незнакомец, вызвавший Альберта из Мексики в Мадрид, сообщил ему, что он якобы незаконный сын короля Хуана Карлоса I, а таинственная незнакомка с подарками была матерью короля и навещала его не где-нибудь, а во дворце Педральбес в Барселоне Сола уже не удивился.

Он еще раз попытался выйти на связь с центром материнства, не получил ответа и засобирался в Мексику.

Но когда он уже собирался в аэропорт. в номер гостиницы позвонили. Не представившись, ему сообщили, что если он хочет остаться в безопасности, ему лучше не уезжать из Испании. Сола не на шутку встревожился — по законам Испании он имеет право претендовать на престол, даже если рожден не в браке. Если такой возможностью заинтересуется оппозиция, он станет марионеткой в политической игре. И Сола остался в Испании, забрав из Мексики жену и детей. Они обосновались в Ла-Бисбаль, городе, где прошло детство непризнанного принца.

Несколько раз Сола писал письма в королевскую резиденцию, обращаясь к своему предполагаемому отцу. Но они оставались без ответа. На звонки вежливо отвечает секретарь — король не отрицает родства, но и не подтверждает его. Сам Альберт не претендует на звание главы страны, ему куда больше хотелось бы установить справедливость. Но он осознает, что это утопическая мечта.

Жители Ла-Бисбаль гордятся соседством с Альбертом и чтут его как местную знаменитость. Ему даже дали прозвище “маленький король”.