Где вырос незаконный сын испанского короля

Где вырос незаконный сын испанского короля
Сейчас Альберт Сола живёт в испанском городе Ла-Бисбаль Фото: @albertofernandolabisballa on Instagram

Незаконный наследник, богатые игрушки у бедного крестьянского мальчика, таинственные звонки и ДНК-тесты. Кажется, это бывает только в книгах и шпионских фильмах, но в испанском городе Ла-Бисбаль живет человек, который оказался в самом центре круговорота таких интриг.

Когда Альберту Сола была 43 года, он жил со своей семьей в Мексике. Испанец по происхождению, он рос в крестьянской семье и не знал ничего о настоящих родителях. Его всегда живо интересовала эта тема, и в молодости он пытался разыскать документы в центре материнства своего родного города — Барселоны. Но сотрудник центра ограничился тем, что деликатно сообщил Альберту, что его случай — самый сложный в их практике.

Разочаровавшись в поисках, Альберт уехал в Мексику, женился, обзавелся детьми и не вспоминал об этой истории до 1999 года, когда ему, сорокатрехлетнему испанцу, позвонил незнакомец. Он попросил Альберта приехать в Мадрид, уточнив, что он был знаком с его настоящей матерью, и может устроить ему встречу.

Еще в молодости начав поиски матери, Альберт Сола смог выяснить, что она, кажется, происходила из знатного испанского рода. Ее звали Анна Мария Бах Рамон. Но 1956 году, когда родился Сола, в консервативной Испании вызывал бы скандал ребенок без отца. Поэтому мальчика двух недель отроду забрали у матери. А вот дальше начинается путаница: самой Анне Марии якобы сообщили, что ребенка отвезли в Швейцарию, так как ему требовалась медицинская помощь, а потом показали мертвого младенца и оповестили юную мать о смерти первенца. Именно в это время Альберт Сола оказался в семье бедных крестьян на Ибице. Правда, вместе с мальчиком в семью бедняков пришла и удача — каждые три месяца им присылали крупную сумму денег на содержание. Мальчик ни в чем не нуждался, играл дорогими игрушками, вкусно и сытно ел и рос здоровым и крепким.

Когда ему было пять, произошла еще одна перемена. Из обычной деревни его вдруг перевезли в прекрасный загородный дворец. Теперь он играл в ухоженном саду за высокой стеной, к нему приходили учителя по нескольким предметам, а иногда приезжала красивая незнакомка с дорогими подарками.

И наконец когда мальчику исполнилось восемь, его неожиданно усыновил фермер из округа Жирона, из города Ла-Бисбаль.

Обычная жизнь, небогатая семья, сельская школа… и очень богатые подарки на каждый день рождения. Шикарный мотоцикл, потом автомобиль. У бедного фермера дела шли не так уж хорошо, чтобы так обеспечивать мальчика.

Поэтому когда незнакомец, вызвавший Альберта из Мексики в Мадрид, сообщил ему, что он якобы незаконный сын короля Хуана Карлоса I, а таинственная незнакомка с подарками была матерью короля и навещала его не где-нибудь, а во дворце Педральбес в Барселоне Сола уже не удивился.

Он еще раз попытался выйти на связь с центром материнства, не получил ответа и засобирался в Мексику.

Но когда он уже собирался в аэропорт. в номер гостиницы позвонили. Не представившись, ему сообщили, что если он хочет остаться в безопасности, ему лучше не уезжать из Испании. Сола не на шутку встревожился — по законам Испании он имеет право претендовать на престол, даже если рожден не в браке. Если такой возможностью заинтересуется оппозиция, он станет марионеткой в политической игре. И Сола остался в Испании, забрав из Мексики жену и детей. Они обосновались в Ла-Бисбаль, городе, где прошло детство непризнанного принца.

Несколько раз Сола писал письма в королевскую резиденцию, обращаясь к своему предполагаемому отцу. Но они оставались без ответа. На звонки вежливо отвечает секретарь — король не отрицает родства, но и не подтверждает его. Сам Альберт не претендует на звание главы страны, ему куда больше хотелось бы установить справедливость. Но он осознает, что это утопическая мечта.

Жители Ла-Бисбаль гордятся соседством с Альбертом и чтут его как местную знаменитость. Ему даже дали прозвище “маленький король”.

испания король Престол


 

Новости партнеров
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Где вырос незаконный сын испанского короля
Мужская тайна. На ком медики проводят опыты
Главный синоптик Петербурга рассказал про погоду на 1 сентября
Защитит ли закаливание горла от коронавируса
Кому не повезет. Какие знаки Зодиака не найдут свою любовь в сентябре
Эрмитаж и Русский музей вошли в тройку наиболее медийных музеев
Новое «антиковидное» постановление: Выборг больше не в «красной» зоне
В «Векторе» не видят оснований для вакцинации детей от ковида