В Нидерландах спасли кота, который не ел 52 и утолял голод бумагой

В Нидерландах спасли кота, который не ел 52 и утолял голод бумагой
Кот теперь не доверяет людям. Фото: unsplash

Животное заперли в квартире и уехали.

В Нидерландах спасли кота, которые провел более 50 дней без еды. Все это время он был вынужден питаться бумагой. Об этом 30 августа пишет местное издание Dutch News.

Животное обнаружили в квартире в городе Схидам. Прошлые владельцы продали дом и уехали, а про кота забыли. Спасли кота новые хозяева недвижимости, которые отвезли его в ветеринарную клинику. Там выяснилось, что он питался бумагой, а утолял жажду, скорее всего, благодаря протекающему крану.

Кот получил кличку Финн. Он идет на поправку, но все еще очень боится людей. На его лечение уже собрали деньги неравнодушные местные жители.

Полицейские уже ищут владельцев животного.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти написали заявление на кота, дразнящего собак.

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