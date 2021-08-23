В Ленобласти написали заявление на кота, дразнящего собак

В Ленобласти написали заявление на кота, дразнящего собак
Кот якобы дразнит соседских собак. Фото: pixabay.com

Хозяину животного пришла повестка об обязательной явке.

В администрацию Бегуницкого сельского поселения поступила необычная жалоба от петербурженки Натальи. Женщина написала заявление на соседского кота, который, по ее словам, дразнит собак и периодически гуляет по чужому участку и охотится на птиц. Об этом пишет 47news.

Владелец кота отметил, ему грозит штраф до трех тысяч рублей за допущение перемещения животного за пределы места их содержания без присмотра. Он добавил, что собаки Натальи постоянно лают, чем очень надоели местным жителям. Мужчина боролся с женщиной законными методами и она, уверен гражданин, нанесла ответный «удар».

Известно, что хозяин кота должен явиться в администрацию 24 августа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка закрыла кошку на пять дней на балконе в жару.

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