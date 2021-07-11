Петербурженка закрыла кошку на пять дней на балконе в жару

Сейчас спасенным ищут постоянный дом или хотя бы передержку. Фото: скрин группы "КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум" "ВКонтакте".

Сейчас спасенным ищут постоянный дом или хотя бы передержку. Фото: скрин группы "КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум" "ВКонтакте".

В Северной столице спасли двух кошек, которых пять дней держали на балконе в жару.

Петербурженка рассказала, что на два этажа выше на балконе закрыта кошка. Служба спасения животных «Экстремум» отправились выяснять, в чем дело. Оказалось, что женщина закрыла ее специально. Она сказала, что кошка постоянно орала. Также она согласилась отдать эту кошку и еще одну службе, потому что животные ей до смерти надоели. Об этом сообщает группа «КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум» «ВКонтакте».

Служба забрала кошек и отвезла их в ветклинику. Кошки очень худые, за ними плохо ухаживали, но теплового удара нет. Сейчас спасенным ищут постоянный дом или хотя бы передержку.

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