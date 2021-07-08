В Ленинградском зоопарке пополнение у тамаринов

В Ленинградском зоопарке пополнение у тамаринов
Детеныши на данный момент размером с крупный персик. Фото: скрин Ленинградский зоопарк в Instagram

В Ленинградском зоопарке пополнение. Краснорукие тамарины Марик и Игритт впервые стали мамой и папой.

У пары животных родились два совсем крошечных детенышей красноруких тамаринов. Пока они живут все вместе в вольерах, скрытых от глаз посетителей. Об этом сообщает зоопарк на своей страничке в Instagram.

Тамаринчики родились в мае. Их пол пока определить трудно, поэтому и имена давать ещё рано. Они неразлучны с родителями. Так Игритт кормит их молоком, а Марик катает на спине.

Детеныши на данный момент размером с крупный персик. У них маленькие черные глазки и густая шерстка. Тамаринчики уже пробуют взрослый корм. Это фрукты, насекомые и листья.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградском зоопарке родился барашек Шон. Через месяц после рождения детеныш попробует взрослый корм.

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