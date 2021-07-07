В Ленинградском зоопарке родился барашек Шон

В Ленинградском зоопарке очередное пополнение. У барашка Валли, представителя валлийских овец, совсем недавно родился братец Шон.

Через месяц после рождения детеныш попробует взрослый корм. Сотрудники зоопарка утверждают, что овцы едят так часто, что, скорее всего, «вы застанете малыша Шона во время еды». Об этом сообщает Ленинградский зоопарк на своей страничке в Instagram.

Смотрители зоопарка отмечают, что барашек очень дружелюбный и общительный. Он сам бежит к людям, любит, когда они ему чешут бочка. Каждое утро овец поливают из шланга холодной водой – так пушистым животным намного комфортнее в жару.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Пискаревского мемориального кладбища родились четыре лебеденка. Родителями стала пара птиц – Афина и Персей. Сотрудники «Ленинградского зоопарка» рассказали, что у пары лебедей родилось сразу четверо малышей.