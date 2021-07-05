У Пискаревского мемориального кладбища родились четыре лебеденка

У Пискаревского мемориального кладбища родились четыре лебеденка
У лебедей-шипунов пополнение. Фото: Скриншот поста Павла Глазкова.

Родителями стала пара птиц – Афина и Персей.

Сотрудники «Ленинградского зоопарка» рассказали, что у пары лебедей, Афины и Персея, родилось сразу четверо малышей. Новостью поделились в социальной сети «Вконтакте» в официальном сообществе учреждения.

Известно, что семья живет в пруду напротив главного входа на Пискаревское мемориальное кладбище. Птиц туда переселяют летом с Александровского парка – 2021 год, в отличие от 2020, не стал исключением.

В зоопарке отметили, что Афина и Персей – заботливые родители, которые следят за своими малышами и не дают им попасть в неприятности. Когда к ним кто-то пытается подойти, птицы начинают шипеть. Петербуржцев просят не пугать птиц, а также не подходить к ним близко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Летний сад снова вернулись лебеди.

ГКУ «Пискаревское мемориальное кладбище» лебедь новости СПб


 

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