У Пискаревского мемориального кладбища родились четыре лебеденка

Родителями стала пара птиц – Афина и Персей.

Сотрудники «Ленинградского зоопарка» рассказали, что у пары лебедей, Афины и Персея, родилось сразу четверо малышей. Новостью поделились в социальной сети «Вконтакте» в официальном сообществе учреждения.

Известно, что семья живет в пруду напротив главного входа на Пискаревское мемориальное кладбище. Птиц туда переселяют летом с Александровского парка – 2021 год, в отличие от 2020, не стал исключением.

В зоопарке отметили, что Афина и Персей – заботливые родители, которые следят за своими малышами и не дают им попасть в неприятности. Когда к ним кто-то пытается подойти, птицы начинают шипеть. Петербуржцев просят не пугать птиц, а также не подходить к ним близко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Летний сад снова вернулись лебеди.