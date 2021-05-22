В Летний сад снова вернулись лебеди

В Летний сад снова вернулись лебеди
Лебеди поселились в Летнем саду. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

На пруду поселилась новая семейная пара –Елисей и Любава.

В Карпиев пруд Летнего сада сегодня, 22 мая, вернулись лебеди. Их привезли погостить на лето из Ленинградского зоопарка. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал к пруду, чтобы в том числе поприветствовать новую семейную пару – лебедей Елисея и Любаву. Он отметил, что птицы остались в зоопарке в 2020 году из-за пандемии коронавируса, но в этом традицию решили не нарушать.

«Сейчас, в преддверии Дня города Елисей и Любава осваивают новое пространство. Уверен, что им здесь понравится»,

— сказал Александр Беглов.

Напоминаем, что обычно лебедей привозят в Летний сад в конце мая или начале лета. К ним ежедневно приезжают сотрудники зоопарка, чтобы покормить их.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что одинокий лебедь гатчинского музея-заповедника встретил новую любовь.

Александр Беглов лебедь летний сад новости СПб


 

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