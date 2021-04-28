Одинокий лебедь гатчинского музея-заповедника встретил новую любовь

После того, как лебедь-шипун Гоша пребывал несколько лет в одиночестве, к нему почти за 2 тыс. километров прилетела его новая любовь.

В музее-заповеднике «Гатчина» на Белом озере свершилась настоящая лебединая свадьба. Ведь известному лебедю-шипуну Гоше нашли в Краснодарском крае невесту. Об этом сообщается на сайте Гатчинского дворца.

Оказалось, что самочку лебедя назвали Айседора, ей 4 года. Теперь она будет пребывать в парке вместе с новоиспеченным женихом.

Сообщается, что у Георгия в 2019 году умерла подруга. После ее смерти лебедь воспитывал их дочь. При этом уже в феврале молодая лебедь покинула «дом». Тогда же Гоша остался совсем один. Сейчас ему восемь лет и, возможно, вскоре лебеди станут одной семьей.

Известно, что лебеди живут до 30 лет и потомством начинают обзаводиться как раз в три-четыре года.

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