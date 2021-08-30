Петербургским педагогам перед 1 сентября заплатят по 10 тысяч рублей

Власти решили поддержать учителей в преддверии нового учебного года.

Правительство Санкт-Петербурга намерено произвести единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей всем петербургским педагогам. Об этом сегодня, 30 августа, сообщили в пресс-службе Смольный.

Губернатор отметил, что с предложением поддержать учителей и воспитателей выступили руководитель «Сириуса» Елена Владимировна Шмелева и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. На выплату могут рассчитывать все, кто непосредственно работает с детьми в школах, детских садах, колледжах, дворцах творчества, детских лагерях.

Таким образом, средства получат 120 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как получить выплату на школьника, если не успели к 1 сентября. Татьяна Голикова сообщила, что выплаты получили 99% граждан, которым они полагались. На это израсходовали 202 миллиарда рублей.