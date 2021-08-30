Бакальчуки возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Муж и жена Владислав и Татьяна Бакальчук, хозяева Wildberries, возглавили список богатейших семей России по версии Forbes. Накануне Татьяна Бакальчук взяла «золото» в составленном журналом рейтинге самых богатых жительниц России. Ее состояние оценили в 13 миллиардов долларов, ее мужа — в 130 миллионов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Организация Wildberries сразу основывалась как семейная, однако все 100% принадлежали Татьяне Бакальчук. Только в конце 2019 года она передала своему супругу долю в один процент. Это позволило включить их семью в рейтинг Forbes, отмечают в журнале.