Бакальчуки возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Муж и жена Владислав и Татьяна Бакальчук, хозяева Wildberries, возглавили список богатейших семей России по версии Forbes.
Накануне Татьяна Бакальчук взяла «золото» в составленном журналом рейтинге самых богатых жительниц России. Ее состояние оценили в 13 миллиардов долларов, ее мужа — в 130 миллионов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Организация Wildberries сразу основывалась как семейная, однако все 100% принадлежали Татьяне Бакальчук. Только в конце 2019 года она передала своему супругу долю в один процент. Это позволило включить их семью в рейтинг Forbes, отмечают в журнале.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Wildberries не ожидает плохого влияния санкций Украины на фирму, но считает, что они могут отрицательно сказаться на бизнесменах Украины. Wildberries не ожидает плохого воздействия на деятельность компании, признаются в компании.