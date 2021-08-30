На Кустодиева загорелась двухкомнатная квартира

Очередной пожар произошел в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Накануне в половине десятого вечера поступила информация о пожаре по адресу: улица Кустодиева 16 к 1. В девятиэтажке на шестом этаже в двухкомнатной квартире загорелся интерьер. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.

Около 10 часов вечера пожар потушили. В пожаре никто не пострадал. В тушении пожара участвовали: четыре спецмашины и 17 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Василеостровском районе Петербурга под утро произошел пожар в кафе. Возгорание случилось в понедельник, 30 августа, в доме №75 на Малом проспекте Васильевского острова. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 7:45. К месту происшествия оперативно выехали 20 спасателей на четырех спецмашинах. В помещении кафе площадью 200 квадратных метров горела обстановка на площади 8 «квадратов».