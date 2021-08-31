Врач Звонков назвал необходимые анализы для переболевших COVID-19

Переболевшим ковидом нужно сдать несколько анализов после выздоровления. Об этом заявил врач Андрей Звонков.

Он отметил, что пациенту нужно проверить кровь после выхода из карантина. Звонков уверен, при ковиде увеличивается свертывание крови, а это, в свою очередь, может стать причиной тромбоза. Врач рекомендует сделать короткую коагулограмму. Об этом сообщает Sputnik.

Звонков отметил, что необходимо проверить и антитела, и их уровень. Так, антитела класса M, которые появляются во время первой иммунной реакции на внедрение ковида, нужно проконтролировать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что власти пока не планируют полностью снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Политик отметил, что вирус все еще не побежден, а эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего.