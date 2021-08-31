Каршеринг и Mercedes не смогли разъехаться на Коломяжском

В ночь 31 августа на пресечении проспекта Испытателей и Коломяжского проспекта в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, разъехаться не смогли каршеринг и иномарка. Об этом сообщается с группе «ДТП и ЧП Петербург» в соцсети «Вконтакте».

По предварительной информации, каршеринговый автомобиль подрезал легковушку, пытаясь повернуть налево с третьего ряда. Нарушителю не уступили и в результате произошло ДТП. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что а КАД в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием двух транспортных средств. Движение на участке оказалось затруднено.