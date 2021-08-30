КАД усыпан осколками после ДТП с легковушкой и «ГАЗелью»

ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На КАД в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием двух транспортных средств. Движение на участке оказалось затруднено.

Авария случилась в понедельник, 30 августа. Видеозапись в места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить «ГАЗель» и легковой автомобиль. На кадрах видно, что в результате удара транспортные средства развернуло, на дороге разбросаны осколки и детали машин.

Информация о состоянии водителей не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель «Ягуара» собрал массовое ДТП на Типанова.