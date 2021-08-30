КАД усыпан осколками после ДТП с легковушкой и «ГАЗелью»

КАД усыпан осколками после ДТП с легковушкой и &#171;ГАЗелью&#187;
ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На КАД в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием двух транспортных средств. Движение на участке оказалось затруднено.

Авария случилась в понедельник, 30 августа. Видеозапись в места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить «ГАЗель» и легковой автомобиль. На кадрах видно, что в результате удара транспортные средства развернуло, на дороге разбросаны осколки и детали машин.

Информация о состоянии водителей не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель «Ягуара» собрал массовое ДТП на Типанова.

дтп дтп на кад новости СПб


 

Новости партнеров
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Финны застрелили медведицу и двух медвежат на границе с Россией
Финны застрелили медведицу и двух медвежат на границе с Россией
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
КАД усыпан осколками после ДТП с легковушкой и «ГАЗелью»
На границе с Эстонией в грузовом поезде нашли почти 500 блоков сигарет
От последствий коронавируса скончались еще 35 петербуржцев
За первое полугодие шесть петербуржцев незаконно проникли на закрытые ...
В Петербурге мигранты помогли задержать извращенца с детской площадки
Россиян предупредили о комарах-переносчиках лихорадки Западного Нила
Смерть от воды. Можно ли заразиться коронавирусом через кулер
Водителям рассказали, где на этой неделе будут ловить нарушителей скорости