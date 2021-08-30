Водитель «Ягуара» собрал массовое ДТП на Типанова

В Петербурге на улице Типанова произошло тройное ДТП. Движение на участке затруднено.
Авария случилась в понедельник, 30 августа. Видеозапись в места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«»Ягуар» на улице Типанова коварно атаковал сзади сразу двоих менее породистых представителей каменных джунглей», — описал случившуюся аварию автор записи.
На кадрах видно, что транспортные средства отделались небольшими вмятинами и царапинами, но заняли большую часть дороги.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о ДТП на КАД с перевертышем. Авария стала причиной затора. Движение по КАД после Большого Обуховского моста затруднено.