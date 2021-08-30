Водитель «Ягуара» собрал массовое ДТП на Типанова

Водитель &#171;Ягуара&#187; собрал массовое ДТП на Типанова
Массовое ДТП на Типанова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Петербурге на улице Типанова произошло тройное ДТП. Движение на участке затруднено.

Авария случилась в понедельник, 30 августа. Видеозапись в места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«»Ягуар» на улице Типанова коварно атаковал сзади сразу двоих менее породистых представителей каменных джунглей», — описал случившуюся аварию автор записи.

На кадрах видно, что транспортные средства отделались небольшими вмятинами и царапинами, но заняли большую часть дороги.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о ДТП на КАД с перевертышем. Авария стала причиной затора. Движение по КАД после Большого Обуховского моста затруднено.

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