На КАД авария: женщина успокаивает ребенка посреди дороги

На КАД авария: женщина успокаивает ребенка посреди дороги
В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: скриншот ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Из-за инцидента образовался затор.

В Санкт-Петербурге на КАД сегодня вечером, 29 августа, произошла жесткая авария. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент произошел недалеко от Мурманского шоссе. Там иномарка, перестраиваясь на другую полосу, подрезала другой автомобиль. В результате произошло столкновение, после которого одна из машин перевернулась. Кажется, все остались живы и отделались испугом. На записи видно, как женщина успокаивает маленького ребенка.

Авария стала причиной затора. Движение по КАД после Большого Обуховского моста затруднено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели потушили загоревшийся «Ленд Ровер» на Дальневосточном.

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