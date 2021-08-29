Спасатели потушили загоревшийся «Ленд Ровер» на Дальневосточном

В воскресенье вечером в Невском районе Петербурга загорелась иномарка. Спасатели справились с возгоранием за 10 минут.

Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по городу. Автомобильный пожар произошел у дома 34 по Дальневосточному проспекту. Спасатели получили сообщение о загоревшемся «Ленд Ровере» в 18:24.

В автомобиле полностью выгорел моторный отсек. К месту происшествия от МЧС отправили девять человек личного состава и две специальные машины. Ликвидировать пожар удалось к 18:34.

Причины пожара неизвестны. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с автобусом и легковушкой перекрыло движение на Аничковом мосту. На кадрах видно, что автомобиль марки «Лада» и общественный транспорт перекрыли две полосы движения в сторону площади Восстания.