Спасатели потушили загоревшийся «Ленд Ровер» на Дальневосточном

Спасатели потушили загоревшийся &#171;Ленд Ровер&#187; на Дальневосточном
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В воскресенье вечером в Невском районе Петербурга загорелась иномарка. Спасатели справились с возгоранием за 10 минут.

Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по городу. Автомобильный пожар произошел у дома 34 по Дальневосточному проспекту. Спасатели получили сообщение о загоревшемся «Ленд Ровере» в 18:24.

В автомобиле полностью выгорел моторный отсек. К месту происшествия от МЧС отправили девять человек личного состава и две специальные машины. Ликвидировать пожар удалось к 18:34.

Причины пожара неизвестны. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с автобусом и легковушкой перекрыло движение на Аничковом мосту. На кадрах видно, что автомобиль марки «Лада» и общественный транспорт перекрыли две полосы движения в сторону площади Восстания.

автомобильный пожар дальневосточный проспект новости СПб


 

Новости партнеров
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
Самое позорное судейство в истории России: как Петтай остановил «Зенит»
Самое позорное судейство в истории России: как Петтай остановил «Зенит»
Пассажир «Сапсана» скончался на пути из Петербурга в Москву
Пассажир «Сапсана» скончался на пути из Петербурга в Москву
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели потушили загоревшийся «Ленд Ровер» на Дальневосточном
Бывший депутат Госдумы Ненашев умер в московском фитнес-клубе
В «Севкабель Порте» открылась выставка 83-летней звезды Instagram
На США надвигается ураган «Ида», усилившийся до четвертой категории
Ракетный удар США в Кабуле был нацелен против террориста-смертника
Грозы обрушатся на Ленинградскую область вечером 29 августа
Жителей европейской части России предупредили о резком начале осени
При взрыве в Кабуле погиб ребенок