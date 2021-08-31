Мужчина в одном подгузнике разгуливал по Светлановскому

Мужчина в одном подгузнике разгуливал по Светлановскому
Мужчина гулял в подгузниках. Фото: скриншот "Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Выборгском районе Петербурга внимание прохожих привел странный мужчина, который разгуливал в одном памперсе.

Оголенного мужчину заметили в понедельник, 30 августа. Кадрами пешехода очевидцы поделились в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что человек, судя по всему, психически нездоровый, ходит по тротуару, никому при этом не мешая. Одет он действительно был в один подгузник. Больше на нем ничего не было надето.

Пользователи пишут, что мужчина является пациентом Елизаветинской больницы. Так ли это — неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке Индустриального и Энтузиастов сегодня вечером, 29 июля, заметили голого мужчину, который бегал по дороге и иногда ложился на асфальт.

новости СПб светлановский проспект


 

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