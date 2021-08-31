Полный набор: какие анализы и обследования нужно делать после коронавируса

Коронавирус наносит организму заметный ущерб. Чтобы не лечь в больницу с осложнениями, врачи рекомендуют держать руку на пульсе. Сразу после окончания болезни и карантина следует сдать комплекс анализов — это поможет терапевту увидеть, какой отдел больше всего пострадал от атаки вируса.

Вовремя назначенные витамины или курс физиотерапии могут предотвратить неприятные побочные болезни, которые могут перерасти в хронические.

Первый анализ в списке — кровь. В крови содержится очень много информации о нашем состоянии, по её составу врач судит о здоровье органов всего тела. Очень часто на фоне коронавируса у больных развивается анемия или чересчур повышается свертываемость крови. В первом случае ситуацию исправит курс железосодержащих витаминов, во втором — антикоагулянты.

Не менее важный показатель — наличие антител G. Антитела бывают нескольких видов, и врачей интересуют не только G, но также M-антитела. M — это первая защитная реакция организма, и для изучения вируса важно собирать статистику: как часто эти антитела сохраняются в организме после болезни.

Но для самих пациентов необходима информация только о G, так как они отвечают за формирующийся иммунитет.

Разумеется, с любыми анализами нужно обратиться к терапевту за расшифровкой и назначением витаминов или лекарств.

Распространенное заблуждение, что после перенесенного коронавируса необходимо обязательно сделать флюорограмму, не имеет под собой почвы. Все необходимые снимки делаются в больнице, и обычно это КТ, а не рентген. Либо, если вы лечились дома, участковый врач может направить вас на КТ для контроля лёгких — но это не обязательно и делается только по показаниям.

А вот замерять уровень кислорода пульсоксиметром можно и нужно не только во время болезни. Хронический пониженный уровень кислорода говорит о том, что лёгкие медленно восстанавливаются после болезни.

В таком случае терапевт диагностирует у вас постковидный синдром и выдаст направление в санаторий.

Дельта-штамм коронавируса из-за своих особенностей часто приводит к обезвоживанию, а это может дать осложнение на почки. Обычно врачи сами назначают пациентам анализ мочи сразу после выписки, но для профилактики его можно повторить через месяц.

Повторный тест на антитела также стоит сделать через полгода. Если уровень антител в крови упал, необходимо сделать прививку.