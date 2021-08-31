Последний день для сборов: как выбрать рюкзак и подготовить ребенка к школе

День знаний, 1 сентября, наступает уже завтра. Важно не только правильно выбрать рюкзак и всю канцелярию, но и подготовить к школе самого ребенка. Тем, кто привык делать все в последний момент, пригодятся рекомендации Роспотребнадзора.

Успешная учеба зависит от многих факторов – нужно сформировать режим дня, обеспечить здоровый сон и правильное питание.

Конечно, подготавливать ребенка к режиму надо за одну-две недели. Воспользуйтесь хотя бы последним днем, чтобы спокойно разбудить ребенка, предусмотрите дополнительное время на сборы. Перед торжественной линейкой обязательно покормите ребенка.

Подготовьтесь к тому, что первые четыре недели в школе будут особенно сложными для ребенка, так что не пропускайте мимо ушей жалобы на усталость или головную боль.

Вы как родитель можете контролировать качество горячего питания в школьной столовой.

Есть и определенные правила при выполнении домашнего задания. Лучшее время для уроков – с 15:00 до 18:00. Не забывайте делать перерывы каждые 15-20 минут. За час до этого накормите ребенка обедом, а после школы дайте ему пару часов для отдыха.

Если приучать ребенка к режиму уже поздновато, то выбрать рюкзак еще можно. Ранцы должны быть определенной длины, ширины. Важно учитывать длину и ширину плечевого ремня.

Важно помнить и о наполнении рюкзака. Максимальный вес могут носить ученики 9-11 классов. Вес их рюкзака может составлять не более 4-х килограммов.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что средняя стоимость букета в России перед Днем знаний выросла на 8%. Сейчас она составляет 1120 рублей. Чаще всего покупают хризантемы и розы. Известно также, что средний чек покупки шаров стал больше почти на 30%, до 189 рублей, а количество покупок — на 32%.