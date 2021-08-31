Средняя стоимость букета в России накануне 1 сентября выросла на 8%

Средняя стоимость букета в стране на последней неделе августа накануне первого сентября равна 1120 рублей. Это на восемь процентов больше, чем в 2020 году.

Средний чек покупки шаров стал больше почти на 30%, до 189 рублей, а количество покупок — на 32%. В топе продаж цветов по динамике частоты покупок накануне Дня знаний — хризантемы и розы, их куплено на половину больше, чем в 2020 году в тот же период. Об этом сообщает ТАСС.

Аналитики «Чек индекса», которые привели данные, уверены, что накануне первого сентября средний чек и продажи цветов будут еще выше, так как магазины вернулись к уровню допандемийного 2019 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скоро 1 сентября, и многие родители заранее озаботились выбором цветов для учителей. Как точно угадать с букетом? Однозначно, поможет гороскоп.