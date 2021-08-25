Какие цветы подарить учителю? Выбираем по гороскопу

Какие цветы подарить учителю? Выбираем по гороскопу
Каждому знаку Зодиака подходят разные цветочные композиции

Скоро 1 сентября, и многие родители заранее озаботились выбором цветов для учителей. Как точно угадать с букетом? Однозначно, поможет гороскоп. Постарайтесь уточнить у преподавателя, кто он по знаку Зодиака, и отправляйтесь в цветочный или обратитесь к флористу.

Знаки огня

Овны, Львы и Стрельцы — целеустремленные, уверенные в себе люди, поэтому и букет должен быть не легкомысленным. Ни в коем случае не дарите им ромашки, подсолнухи или нежные фиалки. Тигровые лилии, герберы или орхидеи гораздо лучше сочетаются с их характером. Обратите внимание, какую одежду предпочитает ваш педагог. Если он или она носит строгий костюм, ограничьтесь букетом в оберточной бумаге. Но если имеете дело с человеком, который не прячет свойства своего знака и выбирает необычные наряды, смело добавляйте в букет украшения, бусины и блёстки.

Знаки Земли

Телец, Дева и Козерог предпочитают простые и практичные букеты. Именно им можно презентовать гладиолус из своего сада. Попробуйте поэкспериментировать со съедобными композициями — составьте оригинальный букет из осенних яблок. Чем дольше простоит букет в вазе, тем больше они останутся им довольны. Подсолнухи и ромашки, отвергаемые огненным арканом, земным знакам как раз придутся по душе.

Знаки Воздуха

Близнецы, Весы и Водолей — чувствительные и нежные знаки. Им нравятся тонкие ароматы и пастельные тона. Не стоит дарить им лилии или гортензии — тяжёлый запах этих цветов может вызвать головную боль. А вот деликатные фиалки, розовые тюльпаны или хрупкие незабудки станут для знаков третьей декады отличным подарком.

Знаки Воды

Несмотря на то, что Скорпионы, Раки и Рыбы принадлежат водной стихии, это очень чувственные и страстные люди. Цветы, подходящие водному аркану, должны отражать эмоциональную натуру — это бордово-красные розы, гвоздики или ярко-алые георгины. Не бойтесь дарить им сорта чёрных бархатных роз — они наверняка оценят такой презент по достоинству.

Постарайтесь сочетать в букете несколько видов цветов и добавьте им достойное оформление. Хотя часто можно встретить эзотерические советы дарить знакам Зодиака сухоцветы, лучше не рискуйте с таким подарком на 1 сенября. Высушенные цветы обладают особой силой, и их свойства возрастают в зависимости от момента дарения и знака, которому адресован презент.

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