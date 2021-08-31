В Сосновом бору среди белого дня пенсионерку толкнули и вырвали сумку

В Ленинградской области в городе Сосновый Бор прямо среди белого дня неизвестный совершил разбойное нападение на 87-летнюю пенсионерку.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 августа по номеру «112» обратилась сотрудница банка. Она рассказала, что к ним в отделение зашла пожилая женщина и объяснила, что ее ограбили в парке «Белые пески».

Когда правоохранители прибыли на место случившегося, то установили, что неизвестный на улице Солнечная толкнул пенсионерку и вырвал у нее сумку.

У женщины украли мобильный телефон и одну тысячу рублей. общая сумма ущерба 8600 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в разбое на складе.