В Петербурге за лето более 800 безмасочников прислали протоколы

В Петербурге за лето более 800 безмасочников прислали протоколы
Если человек надевает маску, то вероятность заразиться снижается в четыре раза. Фото: unsplash

В городе на Неве за минувшие три летних месяца свыше 800 человек, пренебрегающих защитными масками, получили протоколы об административном правонарушении.

В Петербурге все еще действует масочный режим. В общественных местах, в связи с новой коронавирусной инфекцией, необходимо носить средство индивидуальной защиты. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.

Несмотря на просьбы властей города, правила соблюдают далеко не все горожане. За лето инспекторы составили протоколы в отношении больше 800 нарушителей.

В метрополитене Северной столицы каждый день ловили порядка 10 пассажиров, не пользующихся масками.

Стоит добавить, что за проезд в общественном транспорте Петербурге без маски взимается штраф в размере 4000 рублей. Если же нарушение будет повторным, то с нарушителя возьмут уже 5000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор разъяснил, где маски носить не нужно.

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