В Киеве предложили переименовать страну в Русь-Украину

В Киеве предложили переименовать страну в Русь-Украину
Украину предложили переименовать в Русь-Украину. Фото: Pixabay

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил сменить название страны на Русь-Украина.

«Надо у них отобрать бренд «русских» в конце концов. Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. Сейчас же идет русско-российская война, так чтоб потроллить по-настоящему», — заявил советник в интервью Роману Цимбалюку, видео опубликовано на его YouTube-канале.

По мнению Арестовича, он бы сделал двойное название — Русь-Украина. Он считает, что Русь — это Украина, а Россия в это время может претендовать на это наследие лишь «с натяжкой».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это предложение. Она написала в своем телеграм-канале, что может помочь Киеву с выбором нового названия.

«Дарю — Укрусь. Не благодарите», — пишет дипломат.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Зеленский считает вопросом времени возвращение Крыма.

владимир зеленский киев мария захарова украина


 

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