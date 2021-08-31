Безмасочник устроил дебош и задержал самолет из Сочи в Петербург

Безмасочник устроил дебош и задержал самолет из Сочи в Петербург
Самолет задержали из-за безмасочника. Фото: unsplash

Пассажиры застряли на борту самолета, следующего рейсом Сочи — Петербург, из-за безмасочника, который устроил дебош.

Инцидент произошел 31 августа. Рейс авиакомпании «Победа» задерживается из-за мужчины, который отказывался надеть маску и занять свое место. Пассажир начал оскорблять стюардесс и нецензурно ругался. Из-за него вылет пришлось отложить более чем на час. Обстановка в самолете при этом накаляется. Другие пассажиры тоже напряжены, кричат дети. При этом дебошир летел вместе с женщиной, их вывели из самолета вместе. Об этом сообщает «Фонтанка».

Самолет должен был покинуть аэропорт Сочи в 17:55, но в итоге он вылетел только после половины восьмого вечера.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в грузовом терминале Пулково перепутали гробы и сорвали похороны. Родственники могут подать в суд на Пулково. Транспортная прокуратура уже заинтересовалась случившимся.

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