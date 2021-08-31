В бизнес-центре «Лидер» загорелась облицовка фасада

В бизнес-центре &#171;Лидер&#187; загорелась облицовка фасада
Прибывшие спасатели выяснили, что облицовка горит на высоте четырех метров. Фото: google.maps

Сотрудники МЧС потушили пожар в девятиэтажном бизнес-центре «Лидер» в Московском районе Петербурга.

По информации ГУ МЧС по городу, облицовка фасада здания бизнес-центра, расположенного на площади Конституции, 7, загорелась вечером 31 августа. Очевидцы вызвали оперативные службы в 23 часа.

К месту ЧП от ведомства были направлены 16 человек личного состава с привлечением четырех единиц техники. Прибывшие спасатели выяснили, что облицовка горит на высоте четырех метров. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.

Пожар удалось потушить за 22 минуты. Предварительно, никто не пострадал, сведения об этом не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе загорелось здание. В жилом здании, на втором этаже загорелась обстановка. В семь часов вечера огонь потушили.

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