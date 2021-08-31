В Невском районе загорелось здание

В Невском районе загорелось здание
Во время пожара никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Очередной пожар произошел в Невском районе Северной столицы.

Сегодня, во вторник, 31 августа почти в семь часов вечера поступила информация о пожаре по адресу: ул. Коллонтай, д. 31, корп. 2. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В жилом здании, на втором этаже загорелась обстановка. В семь часов вечера огонь потушили. Во время пожара никто не пострадал. В тушении пожара участвовали три спецмашины и 12 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что один человек пострадал в результате квартирного пожара в Выборгском районе Петербурга. Возгорание случилось вечером в понедельник, 30 августа, по адресу: улица Кустодиева №16 к 1. В девятиэтажке на шестом этаже в двухкомнатной квартире загорелся интерьер, сообщили в ГУ МЧС РФ по городу. Его доставили в медицинское учреждение с ожогами и отравлением угарным газом.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу невский район новости СПб пожар происшествие


 

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