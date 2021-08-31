Мужчину госпитализировали после пожара на улице Кустодиева

Мужчину госпитализировали после пожара на улице Кустодиева
Пожар случился в доме на улице Кустодиева. Фото: скриншот Google Maps

Один человек пострадал в результате квартирного пожара в Выборгском районе Петербурга.

Возгорание случилось вечером в понедельник, 30 августа, по адресу: улица Кустодиева №16 к 1. В девятиэтажке на шестом этаже в двухкомнатной квартире загорелся интерьер, сообщили в ГУ МЧС РФ по городу.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате пожара пострадал мужчина. Его доставили в медицинское учреждение с ожогами и отравлением угарным газом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что площадь возгорания в квартире на улице Кустодиева составила два квадратных метра. Пожар был ликвидирован менее чем за полчаса.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пострадавшие


 

Новости партнеров
Россиянам рассказали, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября
Россиянам рассказали, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября
"ВАЗ" с тремя подростками разбился у Шугозера, возбуждено уголовное дело
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчину госпитализировали после пожара на улице Кустодиева
В Калифорнии из-за лесного пожара эвакуировали около 30 тыс. человек
Глава «Вектора» заявил о природном происхождении COVID
Мужчина в одном подгузнике разгуливал по Светлановскому
В Волховском районе спасатели тушили частный дом
Врач рассказал, какие анализы надо сдать после ковида
Названы неожиданные функции новых iPhone
«Зенит» вошел в тридцатку клубов мира по тратам на трансферы за 10 лет