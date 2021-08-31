Мужчину госпитализировали после пожара на улице Кустодиева

Один человек пострадал в результате квартирного пожара в Выборгском районе Петербурга.

Возгорание случилось вечером в понедельник, 30 августа, по адресу: улица Кустодиева №16 к 1. В девятиэтажке на шестом этаже в двухкомнатной квартире загорелся интерьер, сообщили в ГУ МЧС РФ по городу.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате пожара пострадал мужчина. Его доставили в медицинское учреждение с ожогами и отравлением угарным газом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что площадь возгорания в квартире на улице Кустодиева составила два квадратных метра. Пожар был ликвидирован менее чем за полчаса.