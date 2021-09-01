Петербург снова обогнал Москву по количеству зараженных COVID за сутки

Петербург снова обогнал Москву по количеству зараженных COVID за сутки
В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки COVID-19 заболели 1 312 человек.

Об этом в среду, 1 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID. Петербург оказался на первой строчке рейтинга среди регионов РФ по суточному показателю заболеваемости коронавирусом. В последний раз город обошел Москву 18 августа.

Москва оказалась на второй строчке антирейтинга — 1 229 мслучаев. На третьем месте Московская область —543 зараженных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что переболевший коронавирусом может потерять минимум пять лет своей жизни, однако многое зависит от тяжести заболевания и восстановления после болезни.

зараженные коронавирусная пандемия новости СПб


 

Новости партнеров
Перед похолоданием в Петербург еще заглянет тепло
Перед похолоданием в Петербург еще заглянет тепло
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге 1 сентября проходят школьные линейки: еще один год с коронавирусом
От последствий коронавируса скончались еще 33 петербуржца
Автоледи сбила мужчину, пытаясь объехать пробку под Петербургом
На финской границе задержали двух беглянок из Петербурга
В России коронавирус выявили у 18 368 человек за сутки
Петербург снова обогнал Москву по количеству зараженных COVID за сутки
Изменения в России с 1 сентября: «гаражная амнистия», доплаты и компенсация ...
Участок трассы «Скандинавия» реконструируют в Ленобласти