Петербург снова обогнал Москву по количеству зараженных COVID за сутки

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки COVID-19 заболели 1 312 человек.

Об этом в среду, 1 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID. Петербург оказался на первой строчке рейтинга среди регионов РФ по суточному показателю заболеваемости коронавирусом. В последний раз город обошел Москву 18 августа.

Москва оказалась на второй строчке антирейтинга — 1 229 мслучаев. На третьем месте Московская область —543 зараженных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что переболевший коронавирусом может потерять минимум пять лет своей жизни, однако многое зависит от тяжести заболевания и восстановления после болезни.