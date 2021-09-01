Врач назвала срок, на который COVID-19 сокращает жизнь человека

Коронавирус может сократить жизнь на 5 лет. Фото: unsplash

Коронавирус может сократить жизнь на 5 лет. Фото: unsplash

Переболевший коронавирусом может потерять минимум пять лет своей жизни, однако многое зависит от тяжести заболевания и восстановления после болезни.

Об этом сообщила врач-инфекционист Светлана Малиновская, передает «Радио 1».

По ее словам, если пациент после перенесенного COVID-19 решит, что теперь можно все делать без ограничений — пить, курить, не обследоваться, то он может сократить срок своей жизни. Чтобы продлить качественную жизнь, врач посоветовала отнестись к себе ответственно, правильно питаться и проводить какие-то профилактические мероприятия.

Малиновская добавила, что тяжесть последствий зависит от возраста, тяжести формы коронавируса, степени поражения легких, наличия сопутствующих заболеваний и лечения.

Врач отметила, что наибольший риск ковид создает для сосудов, из-за чего может случиться инсульт или инфаркт.

«Но пока для нас этот коронавирус – тёмная лошадка. И действительно, можно ждать различные отсроченные негативные сюрпризы», — заявила она.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что невролог объяснил высокий риск смерти после выздоровления от COVID-19.