Невролог объяснил высокий риск смерти после выздоровления от COVID-19

Невролог объяснил высокий риск смерти после выздоровления от COVID-19
Антитело, сформированное против вируса полуторагодовалой давности, не сможет эффективно защитить организм от нового штамма. Фото: pixabay

Врач-невролог Павел Хорошев заявил, что после перенесенного коронавируса у пациента может сохраняться риск смерти. Это происходит из-за приобретенных ранее антител.

Специалист рассказал телеканалу «360» о существовании эффекта, который называется антителозависимое усиление реакции (АЗУР). Он может проявляться не только при ковида, но и с другими инфекционными заболеваниями.

Таким образом антитело, сформированное против вируса полуторагодовалой давности, не сможет эффективно защитить организм от нового штамма. Хорошев напомнил, что COVID-19 является одним из самых быстромутирующих вирусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американские ученые назвали основную причину смертности от COVID-19. Американский профессор и его коллеги провели одно из первых всесторонних исследований причин смерти тяжелобольных носителей SARS-CoV-2.

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Американские ученые назвали основную причину смертности от COVID-19