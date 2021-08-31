Американские ученые назвали основную причину смертности от COVID-19

Профессор Университета Нью-Йорка Имран Сулайман заявил, что главной причиной смерти от коронавируса является большое количество вирусных частиц в легких.
Американский профессор и его коллеги провели одно из первых всесторонних исследований причин смерти тяжелобольных носителей SARS-CoV-2. Научные сотрудники изучили развитие вторичных инфекций в легких почти шести сотен пациентов, попавшем в критическом состоянии в клинику университета в марте 2020 года. Об этом пишет научный журнал Nature Microbiology.
Результаты исследования нижних дыхательных путей у пациентов с тяжелой формой COVID-19 показали, что смерть от коронавируса в основном происходит из-за неспособности иммунитета справиться с большим количеством вирусных частиц в легких.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре имени Чумакова назвали количество штаммов COVID-19 в будущем.