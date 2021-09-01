В Петербурге женщина нашла дома пьяного мужа и незнакомца в крови

В Петербурге женщина нашла в квартире пьяного супруга и мужчину в крови. Фото: "Яндекс карты"

В Петербурге женщина нашла в квартире пьяного супруга и мужчину в крови. Фото: "Яндекс карты"

В Невском районе Петербурга женщина вернулась домой. В своей квартире по Шлиссельбургскому проспекту дома 2 корпуса 2 ее ждал неприятный сюрприз.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 31 августа, ночью, женщина нашла у себя дома пьяного мужа и в той же квартире, только на кухне, незнакомца, на животе которого была кровь.

Гражданка тут же обратилась в полицию. В результате выезда правоохранители установили личность раненого. Им оказался 63-летний петербуржец. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. Ему диагностировали проникающее ножевое ранение задней стенки грудной клетки.

Супруга же заявительницы задержали как подозреваемого. Мужчине 59 лет.

Полицейские изъяли биоматериалы и кухонный нож в крови. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Испытателей мужчина сделал замечание шумной компании и получил удар ножом.