В Петербурге женщина нашла дома пьяного мужа и незнакомца в крови

В Невском районе Петербурга женщина вернулась домой. В своей квартире по Шлиссельбургскому проспекту дома 2 корпуса 2 ее ждал неприятный сюрприз.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 31 августа, ночью, женщина нашла у себя дома пьяного мужа и в той же квартире, только на кухне, незнакомца, на животе которого была кровь.
Гражданка тут же обратилась в полицию. В результате выезда правоохранители установили личность раненого. Им оказался 63-летний петербуржец. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. Ему диагностировали проникающее ножевое ранение задней стенки грудной клетки.
Супруга же заявительницы задержали как подозреваемого. Мужчине 59 лет.
Полицейские изъяли биоматериалы и кухонный нож в крови. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Испытателей мужчина сделал замечание шумной компании и получил удар ножом.