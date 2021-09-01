Водитель каршеринга завершил поездку в кювете в Мурино

Очередное ДТП с участием каршеринга произошло в городе Мурино Ленинградской области. Водитель завершил поездку в кювете.
Дорожный инцидент случился сегодня утром, 1 сентября. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На фотографиях видно, что автомобилю сильно досталось — у него помят капот, а весь бок в грязи. Как именно произошло ДТП, неизвестно.
Информация о состоянии водителя не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг и Mercedes не смогли разъехаться на Коломяжском проспекте. По предварительной информации, каршеринговый автомобиль подрезал легковушку, пытаясь повернуть налево с третьего ряда.