Отец Бритни Спирс хочет $2 млн за отказ от опекунства над дочерью

Отец Бритни Спирс хочет $2 млн за отказ от опекунства над дочерью
Бритни Спирс. Фото: www.instagram.com/britneyspears

В средствах массовой информации появились сведения, что отец 39-летней американской певицы вымогает у своей дочери деньги, чтобы отказаться от опекунства на ней.

Портал TMZ пишет, что по утверждению поп-певицы ее папа давно может отказаться от опекунства над ней, а вместо этого хочет получить $2 млн отступных.

Издание опирается на юридические документы, которые удалось увидеть журналистам. Адвокаты Спирс утверждают, что отец певицы требует $2 млн. Якобы только тогда от него можно будет получить отказ от опекунства.

Предполагается, что судебный процесс продолжится в конце сентября.

Напомним, что пока Бритни Спирс находится «под крылом» отца, то большинство аспектов жизни женщины на контроле ее родственника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что домработница Бритни Спирс заявила, что певица избила ее из-за собаки.

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