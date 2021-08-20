Домработница Бритни Спирс заявила, что певица избила ее из-за собаки

Britney Spears (Бритни Спирз). Фото: mirror.co.uk
Britney Spears (Бритни Спирз). Фото: mirror.co.uk

Одна из домработниц американской поп-певицы Бритни Спирс обвинила звезду в избиении.

Об этом 19 августа сообщило издание USA Today, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Офицер округа Вентура заявил, что 16 августа между Бритни Спирс и ее домработницей произошел конфликт. Все случилось в доме певицы в Южной Калифорнии из-за собаки.

Пострадавшая объяснила, что повела питомца знаменитости к ветеринару, а когда вернулась от врача то сообщила Спирс, что с собакой неправильно обращаются. Завязался спор, в результате которого Бритни вырвала у домработницы из рук телефон и ударила ее.

Затем приехала полиция, однако серьезных повреждений женщина не получила, а само происшествие классифицировали как мелкий проступок.

Однако адвокат Спирс Мэтью Розенгарт считает, что расследование — это лишь повод устроить шумиху в прессе. Защита певицы думает, что это «раздутый, очевидно сфабрикованный очередной корм для таблоидов».

Но полиция решила взяться за это происшествие и довести расследование до конца. Потом дело намереваются передать в прокуратуру, где уже примут решение по обвинению Спирс.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отец Бритни Спирс отказался от опекунства над дочерью.

Бритни Спирс избиение шоу-бизнес


 

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